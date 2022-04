El mejor mariachi del mundo, Mariachi Vargas de Tecalitlán, viene al área de Washington D.C. por primera vez en su trayectoria, con su gira "125 Aniversario" 2022. ¡No te pierdas una noche llena de historia y orgullo mexicano!

The greatest mariachi in the world, Mariachi Vargas de Tecalitlán, is coming to the Washington D.C. area for the first time in its career, with their tour "125 Anniversary" 2022. Don't miss a night filled with history and Mexican pride!